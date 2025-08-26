Інтерфакс-Україна
Події
19:00 26.08.2025

Бельгія готова взяти участь у миротворчій місії в Україні – глави МЗС

Бельгія готова відправити свої війська в Україну в межах миротворчої місії після припинення вогню, повідомив міністр закордонних справ, європейських справ та розвитку співробітництва Королівства Бельгія Максим Прево.

"Бельгія є частиною "Коаліції охочих", тож це означає, що коли буде ухвалено перемир’я, тривале перемир’я, ми готові брати участь у міжнародних силах з міжнародним мандатом", - сказав він на пресконференції в Одесі у вівторок.

Міністр зазначив, що наразі обговорює всередині уряду, і з міністром оборони зокрема, яку саме військову підтримку країна готова надати.

Генеральний директор з питань європейського співробітництва Міністерства закордонних справ Нідерландів Хелен Баккер повідомила, що в її країні також планують свій внесок у "Коаліцію охочих" і готові прискорити процес за необхідності

"Нідерланди також були частиною цієї "Коаліції охочих". У цьому контексті планування триває вже кілька місяців. Це процес, який потребує певного порядку, тож умови мають бути на місці. Якщо ми рухатимемося далі, звичайно, цей процес буде прискорено. Для нас також ми розглядали, яким чином ми могли б зробити внесок найефективніше. Це має бути схвалено урядом і також є частиною обговорення з нашим парламентом. Ми готові прискорити цей процес", - сказала вона.

Теги: #війська #миротворча_місія #бельгія

