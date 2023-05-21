Сили оборони за добу завдали 10 авіаударів по противнику

Авіація Сил оборони 10 разів атакувала зосередження російських військ, ліквідовано 11 БПЛА різних типів, інформує Генштаб Збройних сил України в неділю вранці.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також знищено 4 ударних і 7 розвідувальних БпЛА різних типів", - зазначається у зведенні.

Як повідомляє Генштаб, підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 4 райони зосередження озброєння і військової техніки, 1 склад боєприпасів, 4 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливу ціль ворога.