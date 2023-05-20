Події

21:56 20.05.2023

Нідерланди розірвали угоду щодо продажу винищувачів F-16 приватній компанії

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Нідерланди розірвали угоду щодо продажу винищувачів F-16 приватній компанії

Нідерланди скасували угоду щодо продажу винищувачів F-16 приватній компанії Draken International, повідомляє аналітичний портал Oryx у суботу.

"Нідерланди скасували угоду стосовно продажу решти F-16 компанії Draken International", - йдеться в повідомленні Oryx у мікроблозі твіттер.

Куди Нідерланди направлять бойові винищувачі - у повідомленні не уточнюється. Водночас аналітики висловлюють припущення, що "неважко здогадатися, де вони насправді опиняться".

 

 

 

Теги: #нідерланди #винищувачі

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