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19:20 20.05.2023

Зеленський висловив упевненість, що повернеться із саміту G7 зі ще більшими можливостями для українських захисників

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Зеленський висловив упевненість, що повернеться із саміту G7 зі ще більшими можливостями для українських захисників

Президент України Володимир Зеленський за підсумками першого дня зустрічей і перемовин у Японії напередодні саміту "Великої сімки" висловив упевненість, що повернеться звідти з іще більшими можливостями для українських захисників і захисниць.

"Сьогодні перший день зустрічей і переговорів у Японії напередодні саміту "Сімки". Координуємо позиції з партнерами, готуємо спільні кроки: оборона, зброя, ППО, винищувачі. Залучаємо якомога більше країн і лідерів заради України. Формула миру. Довготривалі програми підтримки України, фінанси та економіка", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

"Упевнений: повернемося після цього візиту з іще більшими можливостями для вас, наші захисники і захисниці", - зазначив він.

Глава держави також подякував усім українським воїнам за оборону України та міжнародним партнерам за допомогу в різних форматах.

 

 

 

Теги: #підтримка #зброя #g7

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