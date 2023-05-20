Зеленський висловив упевненість, що повернеться із саміту G7 зі ще більшими можливостями для українських захисників

Президент України Володимир Зеленський за підсумками першого дня зустрічей і перемовин у Японії напередодні саміту "Великої сімки" висловив упевненість, що повернеться звідти з іще більшими можливостями для українських захисників і захисниць.

"Сьогодні перший день зустрічей і переговорів у Японії напередодні саміту "Сімки". Координуємо позиції з партнерами, готуємо спільні кроки: оборона, зброя, ППО, винищувачі. Залучаємо якомога більше країн і лідерів заради України. Формула миру. Довготривалі програми підтримки України, фінанси та економіка", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

"Упевнений: повернемося після цього візиту з іще більшими можливостями для вас, наші захисники і захисниці", - зазначив він.

Глава держави також подякував усім українським воїнам за оборону України та міжнародним партнерам за допомогу в різних форматах.