Зеленський в Японії провів зустріч із федеральним канцлером ФРН

Президент України Володимир Зеленський у межах візиту до Японії для участі в саміті країн "G7" провів зустріч із федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччини Олафом Шольцем.

Як повідомила пресслужба глави Української держави в суботу, під час зустрічі Зеленський і Шольц обговорили перші результати візиту президента України до Німеччини, який відбувся 13 травня.

Глава Української держави висловив подяку за потужну оборонну допомогу, яку Україна отримує від Німеччини. Також Зеленський наголосив на важливості реалізації пунктів української формули миру.

Зазначається, що президент України та федеральний канцлер ФРН Німеччини скоординували позиції напередодні засідання саміту "G7".

Зі свого боку Шольц написав у Твіттері: "Радий, що ти тут, Зеленський. Стоїмо за Україну - скільки буде потрібно!".