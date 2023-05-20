Втрати ворога вбитими і пораненими на Таврійському напрямку становлять майже чотири роти за добу

Ракетні та артилерійські підрозділи Сил оборони України на Авдіївському та Мар'їнському напрямках за минулу добу виконали 988 вогневих завдань і знищили 31 одиницю військової техніки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Продовжуємо знищувати ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 988 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими становили майже чотири роти", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Як повідомив Тарнавський, за добу знищено/пошкоджено 31 одиницю озброєння та військової техніки противника. "Зокрема, 7 танків, 3 БМП, 2 БпЛА "Орлан-30", БпЛА "Zala", БпЛА "Елерон", 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", ЗРК "С-300", - уточнив Тарнавський.

Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога.