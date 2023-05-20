Події

14:43 20.05.2023

Втрати ворога вбитими і пораненими на Таврійському напрямку становлять майже чотири роти за добу

1 хв читати
Втрати ворога вбитими і пораненими на Таврійському напрямку становлять майже чотири роти за добу

Ракетні та артилерійські підрозділи Сил оборони України на Авдіївському та Мар'їнському напрямках за минулу добу виконали 988 вогневих завдань і знищили 31 одиницю військової техніки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Продовжуємо знищувати ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 988 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими становили майже чотири роти", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Як повідомив Тарнавський, за добу знищено/пошкоджено 31 одиницю озброєння та військової техніки противника. "Зокрема, 7 танків, 3 БМП, 2 БпЛА "Орлан-30", БпЛА "Zala", БпЛА "Елерон", 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", ЗРК "С-300", - уточнив Тарнавський.

Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога.

Теги: #напрямок #втрати #таврійський #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:17 20.05.2023
ЗС України за добу знищили 670 окупантів, 19 артсистем і 32 БПЛА

ЗС України за добу знищили 670 окупантів, 19 артсистем і 32 БПЛА

08:22 18.05.2023
ЗС України за добу знищили 510 окупантів, 32 артсистеми, 11 БПЛА і 8 крилатих ракет

ЗС України за добу знищили 510 окупантів, 32 артсистеми, 11 БПЛА і 8 крилатих ракет

16:20 17.05.2023
На Таврійському напрямку за добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже роту

На Таврійському напрямку за добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже роту

08:02 17.05.2023
ЗС України знищили 610 окупантів, 9 танків, 16 артсистем, 17 бронемашин і 16 БПЛА за добу

ЗС України знищили 610 окупантів, 9 танків, 16 артсистем, 17 бронемашин і 16 БПЛА за добу

08:04 16.05.2023
ЗС України знищили 520 окупантів, 13 артсистем, 12 бронемашин і 12 БПЛА за добу

ЗС України знищили 520 окупантів, 13 артсистем, 12 бронемашин і 12 БПЛА за добу

08:39 15.05.2023
ЗС України ліквідували 580 окупантів, 21 артсистему, 24 БПЛА і 3 крилаті ракети

ЗС України ліквідували 580 окупантів, 21 артсистему, 24 БПЛА і 3 крилаті ракети

08:05 14.05.2023
ЗС України знищили 620 окупантів, 5 танків, 21 артсистему і 31 БПЛА за добу

ЗС України знищили 620 окупантів, 5 танків, 21 артсистему і 31 БПЛА за добу

08:15 13.05.2023
ЗС України знищили 590 окупантів, 6 танків, 29 БПЛА і 27 артсистем за добу

ЗС України знищили 590 окупантів, 6 танків, 29 БПЛА і 27 артсистем за добу

08:05 12.05.2023
ЗС України знищили 750 окупантів, 5 танків, 15 артсистем і 9 БПЛА за добу

ЗС України знищили 750 окупантів, 5 танків, 15 артсистем і 9 БПЛА за добу

07:49 11.05.2023
ЗС України знищили 610 окупантів, 4 танки, 14 артсистем і 12 бронемашин за добу

ЗС України знищили 610 окупантів, 4 танки, 14 артсистем і 12 бронемашин за добу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок чергової атаки на Київ виявлено пошкодження в 4 квартирах 9-поверхівки

Зафіксовано відключення е/е в низці областей, припинився її експорт

Країни G7 пообіцяли продовжувати підтримку України і закликали Росію припинити агресію

G7 закликала РФ припинити загрожувати світовим поставкам продовольства і дозволити ЧЗІ працювати на максимальному потенціалі

Російські військові посилюють Бахмутський сектор, імовірно, продовжуючи вважати цей напрямок ключовим - британська розвідка

ОСТАННЄ

Зеленський - Макрону: Підтримка Францією коаліції винищувачів та її участь у підготовці українських пілотів є важливою

"Метінвест" передав захисникам Донецького напрямку дрони, акумулятори та старлінк

Зеленський і президент Євроради обговорили в Японії неприпустимість експортних обмежень щодо української агропродукції до країн ЄС

У Музеї народної архітектури та побуту в Пирогові відкрито реконструйований центральний вхід

На Бахмутському напрямку росіяни за добу втратили 92 окупантів вбитими та 156 пораненими

Зеленський на зустрічі з Мелоні наголосив на необхідності вдосконалення спроможності ППО, включно з підготовкою пілотів

Українські пілоти з нетерпінням чекають початку тренувань на винищувачах F-16 - Резніков

"Метінвест" і "Запоріжсталь" долучилися до відновлення частково зруйнованого ворожим ударом історичного будинку в Запоріжжі

Зеленський і Сунак в Японії скоординували позиції напередодні участі президента України в саміті G7

Унаслідок чергової атаки на Київ виявлено пошкодження в 4 квартирах 9-поверхівки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА