Події

12:16 20.05.2023

Країни G7 закликають Китай чинити тиск на Росію, щоб та припинила військову агресію проти України

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Країни G7 закликають Китай чинити тиск на Росію, щоб та припинила військову агресію проти України

Країни G7 на саміті в Хіросімі звернулися із закликом до Китаю чинити тиск на Росію, щоб та припинила агресію проти України.

"Ми закликаємо Китай натиснути на Росію, щоб та припинила свою військову агресію і негайно й без жодних додаткових умов повністю вивела свої війська з території України", - йдеться в комюніке, поширеному МЗС Японії.

"Ми готові вибудовувати з Китаєм конструктивні та стабільні відносини, визнаючи важливість відкритого діалогу і висловлюючи своє занепокоєння Пекіну безпосередньо", - йдеться в комюніке, підписаному лідерами на зустрічі в Хіросімі.

У документі окремо наголошується, що країни G7 не ставлять собі за мету послабити Китай або якимось чином підірвати економічну міць або розвиток Пекіна.

Теги: #рф #китай #g7

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