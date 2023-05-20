Японія оголосила про запровадження нових санкцій проти РФ, зокрема в будівельній та інженерній галузі

Уряд Японії оголосив про запровадження додаткових санкцій проти Росії, повідомляє в суботу японське видання Nikkei Asia.

Як повідомляється, влада Японії в рамках посилення санкцій проти Росії заборонить надавати Росії послуги в будівельній та інженерній галузі. Крім того, заступник генсека уряду Японії Сейдзі Кіхара напередодні заявляв, що Токіо додасть у санкційні списки щодо Росії приблизно 100 осіб за обхід уже чинних санкцій.

Японська влада заборонить також постачати товари приблизно 80 організаціям, пов'язаним із військовими РФ.