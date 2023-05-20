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10:27 20.05.2023

Салліван про допомогу Україні: Найближчими місяцями працюватимемо з нашими союзниками, щоб визначити, коли, хто і скільки літаків поставить

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Салліван про допомогу Україні: Найближчими місяцями працюватимемо з нашими союзниками, щоб визначити, коли, хто і скільки літаків поставить

США підтвердили участь у "коаліції винищувачів", повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Тільки вчора, як ви всі знаєте, президент Байден повідомив своїм колегам із G7, що Сполучені Штати підтримуватимуть спільні зусилля з навчання українських пілотів винищувачам четвертого покоління, включно з F-16", - сказав він на брифінгу, повідомляють на сайті Білого дому в суботу.

"За останні кілька місяців ми, наші союзники і партнери, справді зосередилися на наданні Україні систем, зброї та навчання, які необхідні їй для проведення ефективних наступальних операцій навесні та влітку цього року. Ми виконали те, що обіцяли. Тепер ми перейшли до обговорення питання про вдосконалення українських військово-повітряних сил як частини нашого довгострокового зобов'язання щодо самооборони України", - сказав Салліван.

За його словами, в наступні місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні F-16. "У міру того, як найближчими місяцями відбуватиметься навчання (українських льотчиків - ІФ-У), ми працюватимемо з нашими союзниками, щоб визначити, коли буде поставлено літаки, хто їх поставить і скільки", - сказав Салліван.

Як повідомлялося, днями прем'єр-міністри Нідерландів і Британії домовилися працювати над формуванням міжнародної коаліції винищувачів для України.

Теги: #сша #україна #винищувачі

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