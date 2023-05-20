Повітряні сили ліквідували за добу 20 ударних БПЛА та один розвіддрон

Повітряні сили Збройних сил України за добу ліквідували 20 ударних безпілотних літальних апаратів і один розвідувальний дрон, повідомляють ПС ЗСУ.

Зокрема, після опівночі 20 травня російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18 ударними дронами "Shahed-136/131", які спрямували на Київщину.

Повідомляється, що всі знищені силами і засобами повітряного командування "Центр" Повітряних Сил.

Також наприкінці доби 19 травня на східному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищено два ударні дрони типу "Shahed", а на південному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Південь" знищено розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР".

Як зазначається, за минулу та поточну добу тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено до 30-ти літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне авіаційне прикриття.