Події

01:46 20.05.2023

Внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа даху багатоповерхової будівлі у Дніпровському районі

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Внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа даху багатоповерхової будівлі у Дніпровському районі, на Київщині загроза дронів ще є, повідомила прес-служба Київської військової адміністрації.

"Внаслідок падіння уламків виникла пожежа даху багатоповерхової будівлі у Дніпровському районі міста", - сказав начальник КДВА Сергій Попко.

Наголошується, що всі служби працюють на місці. Мешканців закликали перебувати у укриттях до відбою тривоги.

Водночас у Київській області загроза продовжує залишатися.

"Мешканці Київської області! Небезпека ворожих БПЛА в області зберігається. Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги – перебувайте у укриттях!", - зазначили у КОВА.

 

Теги: #атака #україна #київ #наслідки

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