Внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа даху багатоповерхової будівлі у Дніпровському районі
Внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа даху багатоповерхової будівлі у Дніпровському районі, на Київщині загроза дронів ще є, повідомила прес-служба Київської військової адміністрації.
"Внаслідок падіння уламків виникла пожежа даху багатоповерхової будівлі у Дніпровському районі міста", - сказав начальник КДВА Сергій Попко.
Наголошується, що всі служби працюють на місці. Мешканців закликали перебувати у укриттях до відбою тривоги.
Водночас у Київській області загроза продовжує залишатися.
"Мешканці Київської області! Небезпека ворожих БПЛА в області зберігається. Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги – перебувайте у укриттях!", - зазначили у КОВА.