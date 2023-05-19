У ВР зареєстровано урядовий законопроєкт про приєднання "МГУ" до ОГТСУ

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №9311 "Про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи України", що передбачає приєднання АТ "Магістральні газопроводи України" ("МГУ") до ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

"Проєкт закону визначає одноразову спеціальну процедуру корпоративної реформи оператора газотранспортної системи України шляхом приєднання АТ "Магістральні газопроводи України" до ОГТСУ", - написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі у п'ятницю.

За його словами, документ має на меті усунення складної системи управління підприємствами газотранспортної системи України, з урахуванням керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власності.

"Законопроєкт спрямований на забезпечення виконання Україною Меморандуму про взаєморозуміння від 16 січня 2023 року, укладеного між Україною та Європейським Союзом, та Меморандуму про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року, укладеного між Україною та Міжнародним валютним фондом", - зазначив Мельничук.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України на засіданні 12 травня схвалив законопроєкт приєднання АТ "Магістральні газопроводи України" ("МГУ") до ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

Як зазначили в Міністерстві енергетики України, законопроєкт "пропонує нову модель: Міненерго - Оператор ГТС (з незалежною наглядовою радою (НР) і колегіальним виконавчим органом)".

Водночас, як вважає ексголова ОГТСУ Сергій Макогон, документ не виконує взяте Україною на себе зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом (МВФ).

"Моя думка не змінилася - цей законопроєкт узагалі не потрібен, і навіть його ухвалення не приведе до виконання вимог МВФ за програмою MEFP: до кінця липня передати акції ОГТСУ від "МГУ" до Міненерго та ухвалити зміни до статуту ОГТСУ, які мають передбачати там створення власної НР", - сказав Макогон у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Як раніше заявив Макогон, згідно із законопроєктом, в ОГТСУ залишається чинна НР "МГУ", але працює вона до 31 жовтня - до цього терміну має бути обрано новий склад наглядової ради.

На думку ексочільника ОГТСУ, цим законопроєктом Міненерго просто обходить вимоги прозорого конкурсного відбору членів незалежної наглядової ради ОГТСУ і руками уряду та депутатів пересаджує потрібних людей у потрібні крісла.

"Тобто, це приєднання затягнеться на роки, і чинний склад НР "МГУ" сидітиме в ОГТСУ без конкурсу ще щонайменше три роки", - стверджує Макогон.

Як повідомлялося, під час створення АТ "Магістральні газопроводи України" передбачалося, що ця компанія стане оператором ГТС України. Водночас у процесі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" створив ТОВ "Оператор ГТС України", якому і було передано функції "Укртрансгазу" з управління ГТС. Зі свого боку ОГТСУ було передано у власність "МГУ".

Ще в жовтні 2021 року директор Секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач заявив, що "МГУ" свою функцію виконало і його можна розформувати. Водночас українська влада затягнула вирішення цього питання.

У затвердженому у квітні 2023 року меморандумі між МВФ і Україною стоїть завдання до кінця липня передати акції ОГТСУ від "МГУ" безпосередньо Міненерго з відповідною зміною статуту.