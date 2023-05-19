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20:31 19.05.2023

Умови навчання українських пілотів на F-16 буде розроблено найближчими тижнями

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Умови навчання українських пілотів на F-16 буде розроблено найближчими тижнями

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вітає рішення США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та наголошує, що умови будуть розроблені найближчими тижнями.

"Разом із моїми британськими, данськими та бельгійськими колегами ми вітаємо звістку про те, що Сполучені Штати готові схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Умови будуть розроблені найближчими тижнями. Україна може розраховувати на непохитну підтримку Нідерландів та їхніх міжнародних партнерів", - написав Рютте у твіттері у п'ятницю.

Зі свого боку прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також привітав рішення США.

"Вітається оголошення про те, що США схвалять навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Велика Британія працюватиме разом зі США та Нідерландами, Бельгією і Данією, щоб надати Україні необхідну бойову авіацію. Ми єдині", - написав Сунак у твіттері в п'ятницю.

 

 

Теги: #британія #нідерланди #винищувачі

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