Умови навчання українських пілотів на F-16 буде розроблено найближчими тижнями

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вітає рішення США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та наголошує, що умови будуть розроблені найближчими тижнями.

"Разом із моїми британськими, данськими та бельгійськими колегами ми вітаємо звістку про те, що Сполучені Штати готові схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Умови будуть розроблені найближчими тижнями. Україна може розраховувати на непохитну підтримку Нідерландів та їхніх міжнародних партнерів", - написав Рютте у твіттері у п'ятницю.

Зі свого боку прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також привітав рішення США.

"Вітається оголошення про те, що США схвалять навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Велика Британія працюватиме разом зі США та Нідерландами, Бельгією і Данією, щоб надати Україні необхідну бойову авіацію. Ми єдині", - написав Сунак у твіттері в п'ятницю.