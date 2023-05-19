Події

19:50 19.05.2023

До Києва прийшло метеорологічне літо

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До Києва прийшло метеорологічне літо

Нинішнє метеорологічне літо, що розпочалося 13 травня, прийшло до Києва на два дні пізніше за середній показник, що сформувався за багато років спостережень, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"До столиці завітало метеорологічне літо. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, сталий перехід середньодобової температури повітря в Києві через +15,0°С у бік її підвищення відбувся 13 травня, що знаменує початок метеорологічного літа", - ідеться в повідомленні ЦГО у фейсбуці в п'ятницю.

Як повідомляється, метеорологічна весна, яка розпочалася, за уточненою фахівцями ЦГО інформацією, 17 січня і тривала 116 днів, закінчилася. Її тривалість перевищила кліматичну норму на півтора місяця.

"Цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на два дні пізніше середньобагаторічних показників. Найраніше за 143 роки спостережень воно розпочалось у 1996 році - 22 квітня, а найпізніше - 7 червня в 1990, 2001 роках", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #київ #літо

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