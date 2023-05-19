Маляр: У передмісті Бахмута темпи просування наших військ дещо знижені, але ворогу не вдається повернути втрачені позиції

На бахмутському напрямку тривають запеклі бої, росіяни продовжують атакувати ціною величезних втрат, наші війська утримують у Бахмуті рубежі району "Літак", повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Ворог не може перемагати якістю, тому бере кількістю. Зокрема, збільшив присутність військ на бахмутському напрямку на кілька тисяч осіб та намагається використовувати перевагу у важкій артилерії та кількості снарядів", - написала вона в телеграм-каналі в п'ятницю.

Як зазначила Маляр, російські війська продовжують атакувати ціною великих втрат, "які неспівмірно перевищують наші втрати. У місті Бахмут вони перетворюють будівлі на попіл. Залишають лише фундамент, який неможливо обороняти". Як наголосила Маляр, "наші війська утримують у Бахмуті рубежі району "Літак".

За її словами, у передмісті Бахмута сьогодні "темпи просування наших військ дещо знижені. Водночас ворогу не вдається повернути втрачені позиції. Наші воїни відбивають усі атаки ворога на цьому напрямку", - сказала вона.

"Оборона Бахмута та передмістя свої військові завдання виконує: ворога нищать, наступальний ворожий потенціал знижують, час для інших запланованих дій виграють", - підсумувала заступник міністра оборони.