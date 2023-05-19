Події

17:52 19.05.2023

Розмінування потребує майже третина території Миколаївської області, а також 140 км узбережжя - ОВА

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Розмінування потребує майже третина території Миколаївської області, а також 140 км узбережжя - ОВА

У Миколаївській області кількість замінованих територій, які потребують обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів, становить 754 тис. га або 30% території області. З них сільськогосподарських земель близько 288 тис. га, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Такі дані він озвучив на Українсько-американському форумі в п'ятницю, зазначаючи, що розмінування - одне з головних завдань прифронтових територій, зокрема Миколаївської області.

"Одна з найважливіших тем для прифронтових територій, і зокрема для Миколаївщини - розмінування. На кожному майданчику ми проговорюємо про це з партнерами. Сьогодні також це було темою мого виступу", - написав Кім у телеграм-каналі.

За його даними, вже наразі в області працюють сім міжнародних організацій із гуманітарного розмінування. "Працює ДСНС, поліцейські та військові. Протимінну діяльність здійснюють 48 піротехнічних груп і 21 група з проведення гуманітарного обстеження територій", - сказав Кім.

"Але кількість замінованих територій області, які потребують обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів, становить 754 тисячі гектарів, це 30% від загальної території області. З них сільськогосподарських земель близько 288 тисяч гектарів", - повідомив він.

Окрім цього, Кім звернув увагу на "наявність судноплавних артерій і те, що Миколаївщина є зоною літнього відпочинку з протяжністю узбережжя майже 140 кілометрів".

"Існує нагальна потреба в обстеженні та розмінуванні акваторії області", - наголосив голова Миколаївської ОВА.

Теги: #розмінування #миколаївська_область

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