Події

17:09 19.05.2023

Ер-Ріяд готовий продовжити посередницькі зусилля в українському врегулюванні - спадкоємний принц

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Ер-Ріяд готовий продовжити посередницькі зусилля в українському врегулюванні - спадкоємний принц

Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман у п'ятницю на саміті Ліги арабських держав (ЛАД) наголосив на важливості мирного врегулювання ситуації навколо України.

"Ми підтверджуємо позицію Королівства на підтримку всього, що сприяє зниженню гостроти кризи в Україні, не погіршенню гуманітарної ситуації, а також готовність Королівства продовжувати посередницькі зусилля між Російською Федерацією та Україною", - сказав саудівський принц.

У саудівській Джидді відбувається 32 саміт ЛАД. У ньому вперше за більш ніж 10 років бере участь президент Сирії Башар Асад. Також на саміті як гість присутній президент України Володимир Зеленський.

 

Теги: #україна #саудівська_аравія #врегулювання

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