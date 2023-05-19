Ер-Ріяд готовий продовжити посередницькі зусилля в українському врегулюванні - спадкоємний принц

Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман у п'ятницю на саміті Ліги арабських держав (ЛАД) наголосив на важливості мирного врегулювання ситуації навколо України.

"Ми підтверджуємо позицію Королівства на підтримку всього, що сприяє зниженню гостроти кризи в Україні, не погіршенню гуманітарної ситуації, а також готовність Королівства продовжувати посередницькі зусилля між Російською Федерацією та Україною", - сказав саудівський принц.

У саудівській Джидді відбувається 32 саміт ЛАД. У ньому вперше за більш ніж 10 років бере участь президент Сирії Башар Асад. Також на саміті як гість присутній президент України Володимир Зеленський.