В Україні засуджено до реальних термінів "вагнерівця" і розвідника угруповання "Шторм", які атакували Бахмут

"Вагнерівець" і розвідник окупаційного угруповання "Шторм", які атакували Бахмут, засуджені до 9 і 10 років позбавлення волі відповідно, повідомляє СБУ.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох учасників російських окупаційних угруповань, які штурмували українські міста на сході України. Обох зловмисників було взято в полон під час бойових дій на бахмутському напрямку", - ідеться в повідомленні української спецслужби в п'ятницю.

За матеріалами СБУ суд призначив їм покарання у вигляді 9 і 10 років ув'язнення відповідно.

"Одним із засуджених є 23-річний колишній ув'язнений, який відбував покарання в тюменській виправній колонії за зґвалтування. У жовтні 2022 року представники ПВК "Вагнер" запропонували йому підписати контракт. За це "рекруту" пообіцяли 200 тис. рублів і "погашення" судимості", - ідеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, на початку грудня минулого року найманця перекинули на східний фронт, де через декілька днів він потрапив у полон українських захисників.

Суд визнав його винним за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (найманство).

Інший злочинець, як зазначається в повідомленні, - житель Луганської області, який до початку повномасштабного вторгнення увійшов до складу окупаційних підрозділів Південного військового округу ЗС РФ.

Перебуваючи на "посадах" снайпера, а потім розвідника, він брав активну участь у бойових діях у районах Рубіжного, Лисичанська та Попасної.

"На початку цього року він пройшов спецпідготовку і його зарахували до окупаційного загону "Шторм", який був сформований агресором для прориву позицій Сил оборони в районі Бахмута. У березні українські захисники затримали бойовика під час боєзіткнення поблизу українського міста", - інформують у спецслужбі.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).