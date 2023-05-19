Російська сторона порушила питання обміну цивільними - Лубінець

Представники Державної думи РФ, з якими Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини веде спільну діяльність щодо моніторингових візитів місць утримання цивільних осіб з обох сторін та передачі їм наборів речей первинної необхідності, порушили питання щодо обміну цивільними, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Нині там озвучили питання щодо необхідності обміну/повернення цивільних осіб і навіть попросили в їхнього президента, який "удостоєний" ордера на арешт від МКС, надати доручення, аби компетентні органи сприяли обміну цивільних. Вкотре для російської сторони наголошую, що Україна готова віддати російських громадян для відбування покарання в РФ. Важливим є факт того, чи дійсно країна піклується про "своїх" та чи готова їх забирати", - написав Лубінець у телеграм-каналі.

Він наголосив, що Україна зі свого боку надала список громадян літнього віку, яких незаконно утримує російська сторона.

"Очікується, що РФ буде зацікавлена в поверненні своїх громадян, адже Україна зі свого боку на всіх можливих майданчиках заявляє про те, що хоче повернути кожного цивільного, якого незаконно перемістила чи викрала РФ", - підсумував омбудсмен.