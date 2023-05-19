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15:48 19.05.2023

Зеленський закликав країни - учасниці Ліги арабських держав до прямого діалогу

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Зеленський закликав країни - учасниці Ліги арабських держав до прямого діалогу

Президент України Володимир Зеленський закликав арабські країни до прямого діалогу і запропонував їм приєднатися до пунктів Формули миру.

"Україна запропонувала Формулу миру, щоб припинити війну. Ви бачите, як ця формула працює на прикладі продовольчої безпеки. Ми змогли запустити Чорноморську зернову ініціативу і частково зняти російську морську блокаду наших портів. Це стабілізувало продовольчі ринки і допомогло багатьом країнам Арабської ліги", - сказав він у п'ятницю, виступаючи на саміті Ліги арабських держав у Саудівській Аравії.

"Ви можете обирати той пункт, який ви вважаєте відповідним для себе. Я буду дуже вдячний кожному з вас, хто обере напрямок порятунку людей, яких утримують у російській неволі", - сказав також він.

Зеленський запросив "усіх, хто поважає мир, долучитися до реалізації Формули миру. Росія слабка. Ми перемагаємо навіть тоді, коли в неї в руках більше зброї. Її агресивність - від усвідомлення, що час імперій минув".

"Я запрошую вас до прямої співпраці з нашою країною", - сказав Зеленський, звертаючись до учасників саміту.

"Ваші люди вже бачили, що українці - це народ миру. У 2021 році ми визначили пріоритетом відкритість України до ваших народів. Ваші туристи могли побачити весну в Києві та велич карпатських гір. Я вірю, що одного дня ваші люди повернуться до нас і побачать наш Крим, вільний від російської окупації", - зазначив президент.

"Україна традиційно забезпечує ваші країни пшеницею та іншою сільгосппродукцією. Ми раді були вітати інвестиції арабських країн, зокрема інвестиції Катару в портову інфраструктуру", - зазначив він.

Теги: #україна #діалог #арабські_країни

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