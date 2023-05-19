Пошкоджено магістральні лінії, що забезпечують видачу потужності електростанції на сході країни, - "Укренерго"

Удень 19 травня внаслідок російських обстрілів було пошкоджено магістральні лінії, що забезпечували видачу потужності однієї з електростанцій на сході України.

"Водночас триває ремонтна кампанія на низці атомних та теплових електростанцій. Через сукупність цих факторів зменшився обсяг виробництва електроенергії", - повідомило НЕК "Укренерго" в п'ятницю.

Як зазначили в компанії, наразі електроенергії достатньо для покриття потреби споживачів, однак для збереження балансу у вечірні години необхідне економне енергоспоживання.

"Просимо перенести використання електроенергії з вечірніх годин (19:00 до 22:00) на ранок, день або ніч", - звернулося "Укренерго" до споживачів.

Як пояснили в НЕК, споживачі, вимкнувши кдеілька електроприладів або використовуючи їх не в період вечірнього піку, допоможуть знизити навантаження на енергосистему і полегшити її балансування.