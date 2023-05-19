Події

11:20 19.05.2023

Під час воєнного стану в Києві заборонено навігацію суден, водних мотоциклів і засобів розваги на водних об'єктах - КМДА

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Під час воєнного стану в Києві заборонено навігацію суден, водних мотоциклів і засобів розваги на водних об'єктах - КМДА

Під час воєнного стану в столиці заборонено навігацію спортивних, малих і річкових суден, а також водних мотоциклів і засобів розваги на водних об'єктах, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"У Києві на час воєнного стану заборонено навігацію річкових, малих, спортивних суден, водних мотоциклів і засобів для розваг на водних об’єктах", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в п'ятницю.

Зазначається, що "дозвіл на плавання суден, за зверненням суб’єктів господарювання, надається Київською міською військовою адміністрацією за погодженням з Командуванням угрупування сил і засобів оборони міста Києва".

Раніше повідомлялося, що Київська міська державна адміністрація не планує відкриття пляжного сезону, жителям і гостям столиці рекомендують утриматися від відвідування пляжів і зон відпочинку, оскільки там відсутні укриття.

 

Теги: #київ #воєнний_стан

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