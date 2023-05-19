Події

11:16 19.05.2023

Уночі окупанти атакували безпілотниками Покровськ, влучили у складські приміщення - голова Донецької ОВА

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Уночі окупанти атакували безпілотниками Покровськ, влучили у складські приміщення - голова Донецької ОВА

У ніч на п'ятницю російські окупанти вдарили БПЛА по Покровську на Донеччині, внаслідок чого влучили у складські приміщення, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко в телеграм-каналі.

На волноваському напрямку внаслідок обстрілів загинула одна людина у Великій Новосілці. Ворог також обстріляв Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку та Богоявленку.

На донецькому напрямку противник сім разів обстріляв Курахівську громаду - пошкоджено два будинки. З РСЗВ "Смерч" росіяни вдарили по Українську, унаслідок чого поранень дістали дві людини, пошкоджено 14 приватних будинків і 13 двоповерхівок.

Протягом доби ворог обстріляв Авдіївку з РСЗВ "Град", артилерії та танків. Також агресор обстріляв з артилерії Мар'їнку, Георгіївку та Очеретинську громаду.

На горлівському напрямку через обстріли в Торецьку поранено двох людей, пошкоджено п'ять корпусів лікарні, багатоповерхівку та вісім торговельних точок. Також іще один будинок пошкоджено в Нью-Йорку. Внаслідок обстрілів у Часовоярській громаді пошкоджено чотири приватні будинки.

На лисичанському напрямку у Званівській громаді зруйновано будинок у Верхньокам'яному та магазин у Переїзному. Через ворожі обстріли в Лиманській громаді пошкоджено будинок у Зарічному.

Джерело: https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/8031

Теги: #обстріли #донецька_область

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