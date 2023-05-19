У ніч на п'ятницю над Львівщиною українські військові знищили п'ять БПЛА "Шахед" - голова ОВА

У ніч на п'ятницю українські військові Повітряного командування "Захід" ліквідували п'ять ударних БПЛА типу "Шахед" у Львівській області, ще один - було знищено в іншій області на заході України, повідомляє голова ОВА Максим Козицький.

"У проміжку між 03:00 та 05:00 захисники з ПК "Захід" знищили над Львівщиною п'ять бойових дронів "Шахед". Ще один ліквідували над іншою областю на заході України. Постраждалих та руйнувань у нашій області нема. Величезна вдячність силам протиповітряної оборони", - написав голова ОВА в телеграм-каналі в п'ятницю вранці.