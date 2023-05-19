Події

08:17 19.05.2023

У результаті обстрілів Донеччини за минулу добу загинули два мирних жителі, ще дев’ятьох поранено

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У результаті обстрілів Донеччини за минулу добу загинули два мирних жителі, ще дев’ятьох поранено

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів Донецької області 2 людини загинули, ще 9 отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

"За 18 травня росіяни вбили 2 жителів Донбасу: у Костянтинівці та Великій Новосілці.

Ще 9 осіб в області дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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