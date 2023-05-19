Двоє людей поранені в результаті обстрілів Херсона та області

Двоє мирних жителів дістали поранення внаслідок 57 ворожих обстрілів Херсона та області за минулу добу, пошкодили 2 заклади охорони здоров'я та заклад культури, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник здійснив - 57 обстрілів, випустивши 287 снарядів із важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв двічі (11 снарядів)... Через російську агресію двоє людей дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

Прокудін також уточнив, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, у 2 заклади охорони здоров'я та один заклад культури в місті Херсоні.

За його словами, з деокупованої території області евакуйовано 51 особу.