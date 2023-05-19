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05:52 19.05.2023

Великобританія заборонить імпорт міді, нікелю, алюмінію та алмазів з РФ у рамках майбутніх санкцій

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Великобританія заборонить імпорт міді, нікелю, алюмінію та алмазів з РФ у рамках майбутніх санкцій

Великобританія заблокує імпорт міді, алюмінію та нікелю російського походження відповідно до законодавства, яке буде ухвалено цього року, повідомляє ВВС.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак напередодні саміту G7 у Хіросімі заявив, що Великобританія має продемонструвати, що «насильство та примус не приносять плодів».

За даними ВВС, експорт російської алмазної галузі в 2021 році склав $4 млрд (3,2 мільярда фунтів стерлінгів).

Зазначається, що уряд Великобританії також планує запровадити санкції проти ще 86 осіб та компаній, які пов'язані з президентом Володимиром Путіним, у тому числі й тих, хто активно оминає існуючі встановлені обмеження.

Як повідомлялося, одним із заходів щодо Росії, який обговорювали країни G7, є заборона на імпорт російських алмазів.

 

Джерело:

Теги: #рф #україна #санкції #великобританія

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