Зеленський у День вишиванки закликав не забувати про військових

Президент України Володимир Зеленський закликав у День вишиванки згадати про тих, хто бореться за Україну.

"Сьогодні багато українців і українок були у вишиванках. Це важливо: пам’ятати, яке багатство нас усіх об’єднує. Україна – різноманітна, і в тому наша сила. Це було видно протягом дня в різних орнаментах вишиванок. Але зараз я прошу вас усіх згадати про тих українців і українок, які буквально наша з вами сила, наш із вами захист. Багато наших людей не були у вишиванках, бо вони у військовій формі", - сказав він у відеозверненні в четвер.

"Я прошу вас зараз згадати всіх, хто воює заради України. Усіх, хто на бойових завданнях і бойових постах заради України. Усіх, хто тренує наших бійців заради України. Ті, кого ви знаєте особисто, ті, про кого ви чули, і тисячі й тисячі інших, які всі однаково бережуть життя України. Згадайте про них зараз, будь ласка, і подякуйте їм", - сказав президент.

Він закликав також не забувати про тих наших людей, яких окупант утримує в неволі. "Про полонених українців, про репресованих на окупованих територіях. Про тих, хто перебуває в окупованих містах і громадах і чекає повернення нашого прапора, нашої держави. Ми маємо звільнити всіх наших людей і всю нашу землю з російської неволі", - сказав Зеленський.