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19:40 18.05.2023

Адвоката - фігуранта справи про хабарництво ексголови Верховного Суду взято під варту з альтернативою застави у 80 млн грн

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Адвоката - фігуранта справи про хабарництво ексголови Верховного Суду взято під варту з альтернативою застави у 80 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення щодо обрання запобіжного заходу фігуранту справи про хабарництво ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва - адвокату Олегу Горецькому у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 80 млн грн, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС.

"Адвокату обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 80 млн грн", - зазначили в суді.

Як уточнюють у Центрі протидії корупції, Горецького взяли під варту терміном до 13 липня. Якщо заставу буде внесено, то він буде зобов'язаний дотримуватися низки обов'язків, зокрема не спілкуватися зі свідками, здати закордонні паспорти і носити електронний браслет.

Водночас, за даними ЦПК, суддя ВАКС Леся Федорак своїм рішенням задовольнила клопотання НАБУ і САП частково. Прокурор просив для Горецького взяття під варту із заставою в 100 млн грн.

Запобіжний захід щодо самого Князєва ще не обрано.

Як повідомлялося, 16 травня керівник САП повідомив про підозру голові Верховного Суду та адвокату, викритим на одержанні $2,7 млн неправомірної вигоди. Дії зазначених осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. 17 травня керівник САП звернувся до ВРП із поданням про надання дозволу на тримання під вартою Князєва.

САП клопоче перед ВАКС про обрання Князєву запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в сумі понад 150 млн грн.

 

Теги: #суд #адвокат #князєв

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