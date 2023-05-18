На сході України за добу відбулося 17 бойових зіткнень, найгарячіші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході України.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, протягом доби відбулося 17 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, найгарячіші бої точаться за міста Бахмут і Мар'їнка Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в напрямку населеного пункту Іванівське, на авдіївському - в напрямку Північного. На лиманському та шахтарському напрямках протягом доби противник наступальних дій не здійснював. На запорізькому та херсонському - продовжує вести оборонні дії.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, розповіли в Генштабі.