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16:03 18.05.2023

Зеленський запропонував створити меморіал пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу 1944 року

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Зеленський запропонував створити меморіал пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу 1944 року

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи з нагоди 79-х роковин депортації кримськотатарського народу, запропонував створити меморіал у пам'ять про жертв тих подій.

"Історія - це не тільки події, а й місця, в яких серця людей завмирають, коли торкаються трагічних моментів історії. Кримськотатарський народ заслуговує на такий повноцінний центральний меморіал, який нагадував би про злочин, що був скоєний проти нього, про жертви депортації та про силу народу, який зберігся", - заявив президент.

Зеленський, зокрема, звернувся до лідера кримських татар Мустафи Джемілєва з пропозицією про спільну роботу над концепцією та місцем пам'ятника.

"Пане Мустафо, я пропоную, щоб ми разом із вами попрацювали над такою пропозицією. Щоб з'явилося таке місце. Я думаю, за 80 років народ це заслужив", - заявив президент.

За словами глави держави, створення такого меморіалу було б дуже важливим для всієї України.

Теги: #депортація #кримські_татари #меморіал

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