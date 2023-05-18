ВРП дала згоду на арешт ексголови Верховного Суду, ВАКС у четвер обере йому запобіжний захід

Вища рада правосуддя (ВРП) у четвер задовольнила подання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) щодо надання дозволу на взяття під варту ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва, викритого в корупційних діяннях.

"Подання задоволено. Проголосували всі 14 членів ВРП", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВРП.

Пізніше САП поінформувала: "18 травня 2023 року Вища рада правосуддя задовольнила подання керівника САП про надання згоди на утримання під вартою колишнього голови Верховного Суду, якого САП та НАБУ викрили на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди".

"Члени ВРП визнали обґрунтованими доводи подання та одноголосно надали згоду на тримання ексголови ВС під вартою", - зазначається в повідомленні.

У САП також повідомляють, що 18 травня у Вищому антикорупційному суді призначено судове засідання з розгляду клопотання детективів НАБУ, погодженого прокурором САП, про обрання запобіжного заходу ексголові Верховного Суду.

У прокуратурі нагадують, що 16 травня керівник САП особисто повідомив про підозру голові Верховного Суду та адвокату, викритим на гарячому після одержання другого траншу неправомірної вигоди в розмірі $450 тис. Загалом сума отриманих коштів становить $2,7 млн. Дії осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

17 травня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні скарги сторони захисту на затримання ексголови Верховного Суду, визнавши затримання законним.