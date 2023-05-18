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12:39 18.05.2023

САП відкрила справу за фактом розголошення даних досудового розслідування у справі про корупцію у Верховному Суді

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САП відкрила справу за фактом розголошення даних досудового розслідування у справі про корупцію у Верховному Суді

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) зареєструвала кримінальне провадження і розпочала розслідування за фактом розголошення даних досудового розслідування у справі про хабарництво ексголови Верховного Суду.

"Прокурор САП ініціював розслідування кримінального провадження за фактом розголошення даних, що становлять таємницю досудового розслідування, у справі стосовно колишнього голови Верховного Суду та його спільника, викритих на одержанні неправомірної вигоди", - ідеться в повідомленні прокуратури в четвер.

За інформацією САП, 18 травня 2023 року відповідні відомості зареєстровано в ЄРДР, правова кваліфікація - ч. 3 ст. 387 КК України.

"Досудове розслідування доручено Управлінню внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України", - уточнюється в повідомленні.

У САП наголошують, що розголошення інформації, яка охороняється законом, є незаконним і може завдати непоправної шкоди інтересам держави.

"Особи, які незаконно розголосили охоронювані законом матеріали, які стосуються проведення конкурсу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що були вилучені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кабінеті колишнього голови Верховного Суду, мають понести передбачене українським законом покарання", - зазначено в повідомленні.

Водночас, як наголосили в САП, інформація та матеріали, отримані в межах досудового розслідування, що стосуються конкурсу на обрання членів ВККС, буде надано за запитом Вищої ради правосуддя. У прокуратурі інформують, що такий запит уже надійшов і перебуває на опрацюванні в САП.

Теги: #справа #розголошення #верховний_суд #сап

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