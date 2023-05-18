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11:17 18.05.2023

Міноборони: ЗСУ забезпечені літньою формою, контракти на закупівлю зимової укладаються

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Міноборони: ЗСУ забезпечені літньою формою, контракти на закупівлю зимової укладаються

У Міністерстві оборони відбулася службова нарада з питань поточного стану речового та інших видів забезпечення Збройних сил України за участю членів Громадської антикорупційної ради, повідомляє пресслужба відомства.

"У Міністерстві оборони України відбулася службова нарада щодо поточного стану речового та інших видів забезпечення ЗСУ під головуванням заступника міністра Дениса Шарапова за участі представників Департаменту державних закупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони, Командування Сил логістики ЗС України та членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони", - йдеться в повідомленні Міноборони в четвер.

Як доповів начальник тилу командування Сил логістики Збройних сил України полковник Сергій Булавко, постачання літньої форми одягу надходить до прийомок у плановому порядку й задовільними темпами.

"На сьогодні з речовим майном літньої номенклатури у нас проблем немає. І залишки, які в нас є, дають змогу організувати та здійснити забезпечення необхідної кількості військовослужбовців", - зазначив Булавко, якого цитує пресслужба.

На уточнювальне запитання представників Громадської антикорупційної ради при Міноборони про стан накопичення зимової форми одягу начальник тилу командування Сил логістики ЗСУ відповів, що така робота триває. Як наголошується в повідомленні, на складах ЗСУ з минулого періоду закупівель є достатня кількість літньої та зимової форми, зокрема і для забезпечення резервів.

Денис Шарапов прокоментував, що відомство запустило процес укладення контрактів для забезпечення військ зимовою формою одягу. "Потреба в якісній формі та її вчасна доставка – завжди актуальна. Відомство робить усе можливе, щоб швидко реагувати на запит Збройних Сил та реалізовувати його", - додав Шарапов.

Заступник міністра оборони також повідомив, що позитивних зрушень у динаміці закупівель для ЗСУ досягнуто завдяки системним змінам в організації державних закупівель Міністерства оборони України з мінімізацією корупційних ризиків. "Наразі відбувається реформування профільного підрозділу Міноборони у Департамент ресурсного забезпечення, який буде концентруватися на формуванні політик і планів закупівель. Працюємо тут у тісній взаємодії з Громадською антикорупційною радою", - повідомив Шарапов.

 

Теги: #форма #зсу

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