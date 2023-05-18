Події

11:06 18.05.2023

Байден прилетів до Японії на саміт G7

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Байден прилетів до Японії на саміт G7

Літак президента США Джо Байдена приземлився в четвер на американській авіабазі в японському місті Івакуні в префектурі Ямагуті, повідомляють американські ЗМІ.

Із Ямагуті Байден вирушить до сусідньої префектури Хіросіма, де відбудеться саміт G7.

Очікується, що перед самітом американський лідер проведе двосторонні переговори з прем'єром Японії Фуміо Кісідою.

Раніше радник президента США Джейк Салліван повідомляв, що на зустрічі лідери обговорять, зокрема, співпрацю у військовій, економічній та енергетичній сферах.

Саміт G7 відбудеться 19-21 травня в Хіросімі.

Теги: #японія #байден #g7

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