Унаслідок обстрілів Донеччини за минулу добу загинули два мирні жителі, ще п'ятеро дістали поранень

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів Донецької області двоє людей загинули, ще п'ятеро дістали поранень, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

"Загалом за добу кількість жертв росіян на Донеччині зросла на двох загиблих і п'ятьох поранених", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Як уточнив Кириленко, вночі росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці - "одна людина загинула, одна поранена. В місті пошкоджено дві багатоповерхівки, два приватні будинки, дві адмінбудівлі та магазин. Крім того, напередодні ворог вдарив зі "Смерчів" по Удачненській громаді - пошкоджено два будинки".

За його даними, на волноваському напрямку під обстрілами перебувають Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка. "На донецькому напрямку під вогнем Курахівська громада: у Гострому пошкоджено виправний заклад, у Курахівці - два будинки, у Гірнику — ще один. У Красногорівці снаряди влучили по чотирьох вулицях. Під обстрілами — район АКХЗ в Авдіївці та околиці Очеретинської громади. На горлівському напрямку під обстрілами Часів Яр — пошкоджено чотири будинки".

На лисичанському напрямку зафіксовано обстріли Званівки, а також Торського, Зарічного та околиць Лимана.