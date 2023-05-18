Зеленський: Цього року об'єднані однією датою два сенси - День вишиванки і початок депортації кримськотатарського народу радянською владою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього року сьогоднішньою датою об'єднано два сенси - День вишиванки і початок депортації кримськотатарського народу радянською владою 79 років тому.

"Цього року - два сенси, об’єднані однією датою, 18 травня. 79 років тому у цей день радянська влада почала депортацію кримськотатарського народу. Народу, який хотіли стерти, позбавити дому, позбавити права на життя. Але народ зберігся. І житиме вільно!" - написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер.

"Сьогодні на мені особлива вишиванка - з орнаментами, які символізують єдність українського і кримськотатарського народів. Символи нашої сили і нашого прагнення жити у своєму домі", - повідомив президент.

Зеленський зазначив, що "хай цьогорічний День вишиванки в Україні стане нагадуванням про те, через що довелось пройти нашим людям та якою міцною є наша культура".

"Вічна памʼять усім нашим людям, чиї життя були забрані тоталітарними режимами! Шануємо наші народи, їхню силу та культуру!" - наголосив глава української держави.