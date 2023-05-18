В Україні 482 дитини загинули через збройну агресію РФ

Станом на ранок 18 травня 2023 року понад 1460 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 482 дитини загинули та понад 978 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомляється в телеграм-каналі Офісу.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 459, Харківській - 277, Київській - 128, Херсонській - 102, Запорізькій - 90, Миколаївській - 89, Чернігівській - 70, Дніпропетровській - 70, Луганській - 66.

Зазначається, що 17 травня внаслідок обстрілу ворогом м. Херсона та смт Зеленівка Херсонської області загинув 5-річний хлопчик та отримав поранення 16-річний підліток.