Події

08:51 18.05.2023

В Україні 482 дитини загинули через збройну агресію РФ

1 хв читати
В Україні 482 дитини загинули через збройну агресію РФ

Станом на ранок 18 травня 2023 року понад 1460 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 482 дитини загинули та понад 978 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомляється в телеграм-каналі Офісу.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 459, Харківській - 277, Київській - 128, Херсонській - 102, Запорізькій - 90, Миколаївській - 89, Чернігівській - 70, Дніпропетровській - 70, Луганській - 66.

Зазначається, що 17 травня внаслідок обстрілу ворогом м. Херсона та смт Зеленівка Херсонської області загинув 5-річний хлопчик та отримав поранення 16-річний підліток.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:07 18.05.2023
Одна людина загинула, ще двох поранено в результаті влучання ворожої ракети у промисловий об'єкт на Одещині

Одна людина загинула, ще двох поранено в результаті влучання ворожої ракети у промисловий об'єкт на Одещині

01:12 18.05.2023
Росіяни підняли у повітря 14 літаків, в ОП попередили про небезпеку

Росіяни підняли у повітря 14 літаків, в ОП попередили про небезпеку

22:57 17.05.2023
Чергові обстріли знову доводять, що потрібно ще більше консолідації світу для тиску на Росію та зброї для українських воїнів - Зеленський

Чергові обстріли знову доводять, що потрібно ще більше консолідації світу для тиску на Росію та зброї для українських воїнів - Зеленський

20:00 17.05.2023
До України з території РФ повернуто ще одну дитину, шестирічну доньку українських військових - омбудсмен

До України з території РФ повернуто ще одну дитину, шестирічну доньку українських військових - омбудсмен

16:50 17.05.2023
Учасниками Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, стали 40 країн і ЄС

Учасниками Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, стали 40 країн і ЄС

09:57 17.05.2023
Росія та Іран продовжують зміцнювати військове співробітництво - ISW

Росія та Іран продовжують зміцнювати військове співробітництво - ISW

09:45 17.05.2023
РФ втратила кілька "Кинджалів" під час спроб нейтралізувати українську ППО - британська розвідка

РФ втратила кілька "Кинджалів" під час спроб нейтралізувати українську ППО - британська розвідка

09:31 17.05.2023
РФ, імовірно, вирішила посилити тактичні наступальні дії в районі Бахмута - ISW

РФ, імовірно, вирішила посилити тактичні наступальні дії в районі Бахмута - ISW

18:01 16.05.2023
Потенціал РФ для серйозних наступальних дій абсолютно вичерпаний - Буданов

Потенціал РФ для серйозних наступальних дій абсолютно вичерпаний - Буданов

10:08 16.05.2023
Ватажок ПВК "Вагнер" пропонував українській розвідці розкрити російські позиції в обмін на здачу Бахмута - ISW

Ватажок ПВК "Вагнер" пропонував українській розвідці розкрити російські позиції в обмін на здачу Бахмута - ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від уламків збитих ракет в Одесі пошкоджено кілька промбудівель, загинув охоронець, ще двох поранено - ОК "Південь"

ЗСУ просунулися на флангах Бахмутського напрямку від 150 м до 1,7 км за добу - Череватий

Українські захисники знищили 29 крилатих ракет із 30 випущених по Україні в ніч на 18 травня

ЗС України за добу знищили 510 окупантів, 32 артсистеми, 11 БПЛА і 8 крилатих ракет

Зеленський подякував корейському лідеру за чітке засудження агресії РФ і підтримку глобальних зусиль заради миру

ОСТАННЄ

Байден прилетів до Японії на саміт G7

Унаслідок обстрілів Донеччини за минулу добу загинули два мирні жителі, ще п'ятеро дістали поранень

Угорщина відновила залізничний рух після сходження з рейок 9 вантажних вагонів - УЗ

Від уламків збитих ракет в Одесі пошкоджено кілька промбудівель, загинув охоронець, ще двох поранено - ОК "Південь"

Зеленський: Цього року об'єднані однією датою два сенси - День вишиванки і початок депортації кримськотатарського народу радянською владою

Система Patriot працює - спікер ПС ЗСУ

Кабмін оновив сайт із петиціями до уряду, а раніше створені петиції переніс на іншу адресу

Над Одещиною збили 8 ракет у ніч на четвер - ПК "Південь"

ЗСУ просунулися на флангах Бахмутського напрямку від 150 м до 1,7 км за добу - Череватий

На Кіровоградщині бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння, пошкоджено три будинки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА