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07:59 18.05.2023

США бачать можливість до кінця року нормалізувати відносини Саудівської Аравії та Ізраїлю

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США бачать можливість до кінця року нормалізувати відносини Саудівської Аравії та Ізраїлю

США вважають за можливе досягти прориву в нормалізації відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією до кінця 2023 року і мають намір докладати зусиль у цьому напряму, повідомляє Axios із посиланням на неназваних представників американської влади.

"Два обізнані з темою представники влади США заявили Axios, що Білий дім хоче докласти зусиль для досягнення мирної угоди Саудівської Аравії та Ізраїлю протягом наступних шести-семи місяців, поки виборча кампанія не посіла основне місце на порядку денному у президента США Джо Байдена", - зазначає портал.

Минулого тижня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван зустрівся в Джидді зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом. Зокрема, сторони обговорювали можливість нормалізації відносин Ізраїлю та Саудівської Аравії.

"За словами джерел, Салліван сказав принцу, що, як вважають у США, до кінця року є можливість Саудівській Аравії та Ізраїлю укласти угоду", - зазначає Axios.

Зі свого боку принц заявив, що необхідно працювати відразу над однією великою угодою, яка, крім усього іншого, міститиме такі зобов'язання США, як забезпечення серйознішого військового співробітництва Ер-Ріяда і Вашингтона.

Пізніше співробітники адміністрації США прибули в Єрусалим і розповіли про результати зустрічі в Джидді прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу.

У Раді нацбезпеки США відмовилися коментувати всі ці консультації.

Портал пояснює, що, на думку влади США, однією з головних проблем в укладенні за посередництва США широкомасштабної угоди Саудівської Аравії та Ізраїлю є супутні вимоги Ер-Ріяда до Вашингтона - наростити в рамках такої угоди військове співробітництво королівства і США, отримати доступ до передових американських систем озброєнь, купувати боєприпаси для ВПС. При цьому постачання таких боєприпасів призупинили незабаром після початку роботи адміністрації Байдена у зв'язку з участю Саудівської Аравії в конфлікті в Ємені.

Саудівська Аравія також запитує у США підтримку в розвитку своєї ядерної програми, включно зі збагаченням урану. Такі плани королівства викликали занепокоєння в Ізраїлі, але представники ізраїльської влади зазначали, що причетні сторони обговорюють одразу кілька способів нівелювати ризик поширення ядерної зброї у зв'язку із запитами королівства.

Крім того, за даними Axios, будь-які потенційні домовленості Саудівської Аравії та Ізраїлю міститимуть угоди щодо палестинського питання. Так, раніше в Ер-Ріяді зазначали, що нормалізація зв'язків з Ізраїлем буде здійсненною лише за умови прогресу у врегулюванні ситуації між Ізраїлем і палестинцями.

За словами джерел, більшість республіканців налаштовані на користь можливої угоди Саудівської Аравії та Ізраїлю. Водночас демократи воліли б ухвалити її лише за президента, який представляє Демократичну партію.

"Угода могла б стати історичним проривом для встановлення миру на Близькому Сході, спричинити ланцюгову реакцію в нормалізації відносин Ізраїлю з іншими арабськими країнами або з країнами з ісламською більшістю, повернути відносини США і Саудівської Аравії на правильний шлях", - резюмує Axios.

2020 року ОАЕ та Ізраїль нормалізували відносини за посередництва США. Крім ОАЕ дипломатичні відносини з Ізраїлем тоді налагодили Бахрейн і Марокко. Відповідні угоди дістали найменування авраамських. На початку січня 2021 року до них офіційно приєднався Судан. Це перші мирні угоди між арабськими країнами з Ізраїлем, укладені з часів ізраїльських мирних договорів з Єгиптом 1979 року і з Йорданією 1994 року.

 

 

Теги: #сша #ізраїль #саудівська_аравія #плани

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