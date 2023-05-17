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22:43 17.05.2023

Зеленський подякував корейському лідеру за чітке засудження агресії РФ та підтримку глобальних зусиль заради миру

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Зеленський подякував корейському лідеру за чітке засудження агресії РФ та підтримку глобальних зусиль заради миру

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Кореї Юн Сок Йоля за чітке засудження агресії РФ проти українського народу та підтримку глобальних зусиль заради миру.
"Пройшов досить успішно візит української делегації до Республіки Корея. Чиновники, перша леді України. Були зустрічі, переговори різного рівня, звернення Олени до народу Кореї та всіх народів регіону на вагомому форумі "Азіатське лідерство". Я дякую пану президенту Республіки Корея за чітке осудження російської агресії та підтримку глобальних зусиль заради миру", - заявив Зеленський у відеозверненні.
Як повідомлялося, у рамках візиту до Кореї українська делегація та перша леді України Олена Зеленська провели низку зустрічей на високому рівні. Корея засудила російську агресію та незаконну депортацію українських дітей до Росії, а також висловила готовність надати Україні автомобілі для гуманітарного розмінування та мобільні рентген-апарати.
Крім того, перша леді України запросила в Кореї технологічну допомогу для захисту українців, зокрема, системи ППО.

 

Теги: #президент #корея #підтримка #подяка

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