Події

20:41 17.05.2023

Зеленський вітає рішення французького сенату про визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу

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Зеленський вітає рішення французького сенату про визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення французького сенату про визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу черговим важливим кроком на шляху до відновлення історичної справедливості.

"Вітаю історичне рішення французького сенату про визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу. Вдячний усім сенаторам, які ініціювали й підтримали резолюцію. Черговий важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та увічнення пам‘яті мільйонів закатованих голодом українців", - написав він у твіттері в середу.

 

Теги: #голодомор #франція #зеленський

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