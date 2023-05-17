Зеленський вітає рішення французького сенату про визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення французького сенату про визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу черговим важливим кроком на шляху до відновлення історичної справедливості.

"Вітаю історичне рішення французького сенату про визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу. Вдячний усім сенаторам, які ініціювали й підтримали резолюцію. Черговий важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та увічнення пам‘яті мільйонів закатованих голодом українців", - написав він у твіттері в середу.