Події

17:02 17.05.2023

Унаслідок російського обстрілу Зеленівки Херсонської області загинула дитина, ще двоє людей дістали поранення

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Унаслідок російського обстрілу Зеленівки Херсонської області загинула дитина, ще двоє людей дістали поранення

Унаслідок російського обстрілу Зеленівки на Херсонщині загинула дитина, двоє людей дістали поранення, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни вбили дитину на Херсонщині. Це сталося внаслідок обстрілів у Зеленівці. Батько приніс її до лікарні на руках", - написав він у телеграм-каналі в середу.

За його даними, поранення дістали ще двоє людей. "Всі вони перебували біля магазину", - уточнив Єрмак.

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

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