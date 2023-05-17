Французький суд залишив у силі вирок експрезиденту Саркозі

Паризький апеляційний суд залишив у силі трирічний тюремний вирок експрезиденту Франції Ніколя Саркозі у справі про прослуховування, повідомляють у середу французькі ЗМІ.

Суд постановив, що експрезидент повинен буде відбувати рік ув'язнення з електронним браслетом удома. Ще до двох років його засудили умовно. Це безпрецедентний вирок для людини, яка обіймала раніше посаду президента Франції: Саркозі став першим серед колишніх глав держави, який отримав реальний тюремний термін. Тепер він ще раз оскаржить вердикт: цього разу - у касаційному суді.

2021 року суд визнав Саркозі винним у корупції та зловживанні впливом і засудив до реального тюремного терміну. Його засудили до трьох років ув'язнення, два з яких - умовно. Після цього Саркозі подав апеляцію на це рішення.

Вирок Саркозі і ще двом підсудним, які проходять за тим самим процесом, пов'язаний із розслідуванням у так званій справі про прослуховування, розпочатій 2014 року, через два роки після того того, як колишній президент залишив Єлисейський палац. Такі самі терміни - три роки, з них два умовно - отримали адвокат Тьєррі Ерзог і колишній прокурор Жильбер Азібер.

66-річного Саркозі звинувачували в спробах отримати в незаконному порядку інформацію від Азібера про розслідування, що відбувалося щодо нього 2014 року, яке стосувалося незаконного фінансування президентської кампанії 2007 року з боку дочки засновника компанії L'Oreal Ліліан Беттанкур - однієї з найбагатших жінок світу.

Розслідування концентрувалося на телефонних розмовах у лютому 2014 року, які здійснювались шифрованою лінією зв'язку. За даними слідства, Саркозі та Ерзог обіцяли Азіберу в обмін на інформацію посаду в Монако. Обіцянку в підсумку не було виконано, проте в прокуратурі визнали, що відповідно до французького закону йдеться все одно про корупцію. Захист Саркозі зі свого боку наполягав, що вся справа ґрунтується на незначній розмові між Саркозі та його адвокатом.

Висунуті всім трьом обвинувачення виникли з іншої судової справи, що розтягнулася на роки, стосовно колишнього президента у зв'язку з підозрами про фінансування Лівією його президентської виборчої кампанії 2007 року.

У рамках тієї справи у вересні 2013 року судова влада розпорядилася про прослуховування телефонних переговорів Саркозі й на початку 2014 року виявила, що він використовує секретну лінію під псевдонімом Поль Бісмут для зв'язку зі своїм адвокатом і другом Ерзогом.

На думку сторони обвинувачення, деякі з їхніх розмов свідчили про корупцію, оскільки Саркозі за допомогою свого адвоката мав намір посприяти в отриманні бажаної посади в Монако колишньому прокурору при касаційному суді Азіберу, якої той, утім, так і не домігся.

Обвинувачення також виходило з того, що експрезидент міг зі свого боку просити Азібера про допомогу у винесенні сприятливого для нього вердикту.