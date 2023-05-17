Балансоутримувачі мають негайно забезпечити безперешкодний доступ населення до укриттів Києва - КМВА

Найближчим часом укриття столиці буде проінспектовано і зафіксовано всі об'єкти, які закриті, балансоутримувачі мають негайно забезпечити доступ, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"До начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка надійшли численні скарги від киян щодо закритих укриттів під час останньої ракетної атаки. На жаль, такі випадки були зафіксовані практично в усіх районах столиці", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в середу.

Начальник КМВА зазначив, що "закритті укриття під час війни, під час таких масованих повітряних атак – це злочин. Тому сьогодні, на засіданні Ради оброни Києва я як начальник КМВА акцентував особливу увагу на вирішенні цього питання. Невідкладно були визначені завдання для Національної поліції Києва, Муніципальної охорони міста та усім головам РДА".

"В найстисліший термін усі укриття міста Києва мають бути проінспектовані, зафіксовані усі об’єкти, до яких у цивільного населення немає доступу, а балансоутримувачі негайно забезпечать безперешкодний доступ до захисних споруд цивільного захисту", - наголошується в повідомленні.

Попко наголосив, що випадків закритих укриттів у Києві бути не повинно, і вони є неприпустимими.

"Життя і безпека мешканців Києва є і завжди залишатиметься нашим найголовнішим пріоритетом! Зокрема і за це воюють наші воїни, які щоденно наближають мир в Україні після нашої Перемоги!" - підсумував начальник КМВА.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/1723