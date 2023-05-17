У 6 жителів Києва, які поширювали в соцмережах відео роботи ППО в ніч на 16 травня, відбулися обшуки - прокуратура

Правоохоронці оперативно встановили шістьох осіб, які виклали в соціальні мережі фото та відео масованої ракетної атаки РФ по Києву і роботи систем протиповітряної оборони в столиці в ніч на 16 травня 2023 року.

"Відзняті фото та відео вони розмістили в соціальних мережах. Згодом вказані матеріали з'явилися на російських інтернет-ресурсах", - повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури в середу.

Розпочато розслідування за фактом несанкціонованого поширення в інтернеті інформації про роботу систем ППО та наслідки ураження повітряних цілей (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі).

За місцями проживання фігурантів проведено слідчі дії, вилучено технічні засоби, які використовувалися для поширення забороненого контенту. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

"Прокуратура закликає громадян відповідально поставитися до заборон знімати та оприлюднювати відео роботи протиповітряної оборони України та наслідків ураження повітряних цілей, оскільки ворог може відстежувати такі повідомлення і коригувати удари. За коригування ворожого вогню передбачена кримінальна відповідальність", - наголошується в повідомленні.