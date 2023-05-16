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19:26 16.05.2023

Буданов заявив, що нардеп Шевченко допомагав розвідці в комунікації з Лукашенком

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Буданов заявив, що нардеп Шевченко допомагав розвідці в комунікації з Лукашенком

Народний депутат Євген Шевченко давно "допомагає" українській військовій розвідці, він був задіяний для комунікації з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

"Ми задіяли всі наші можливі шляхи комунікації (з Лукашенком - ІФ-У), усі можливості, які в нас були. Навіть задіяли народного депутата одного. Це теж правда. Заради того, щоб не допустити втягування Білорусі, як країни, у цю війну. Це перша мета. Друге - коли відбулося витіснення і втеча російської армії, щоб не допустити повторних спроб заходження з території Білорусі в Україну або спроб нанесення ударів. Як показав час, станом на зараз - вдалося цього досягти", - сказав він в інтерв'ю програмі "Різні люди".

Відповідаючи на уточнююче запитання про ім'я українського нардепа, який був задіяний, Буданов сказав: "Усі розуміють, це пан Шевченко. Євген".

"Ми користуємося можливістю його комунікації, його зв'язками. Загалом ніколи це сильно не приховували. Він є ефективним у цьому процесі. Пан Шевченко досить давно допомагає нам. Давайте назвемо це так. І жодного разу не відмовив, коли ми зверталися з проханнями", - пояснив керівник української військової розвідки.

На думку Буданова, Путін уже втратив надію втягнути Лукашенка у війну проти України.

"Лукашенко - подобається він нам чи ні, він не ідіот. І повторення ситуації, яка сталася 24.02.2022, він сам - перший, хто хоче не допустити. Насправді, і тоді на його думку не особливо зважали, але він зробив висновки, як я бачу, як усі ми бачимо", - зазначив він.

Народного депутата України IX скликання Євгена Шевченка виключили із фракції "Слуга народу" 24 травня 2021 року.

 

 

 

Теги: #нардеп #білорусь #розвідка

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