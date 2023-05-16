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19:03 16.05.2023

ВРП надасть інформацію антикорупційним органам про можливий вплив на обрання членів ВККС

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ВРП надасть інформацію антикорупційним органам про можливий вплив на обрання членів ВККС

Вища рада правосуддя (ВРП) готує інформацію для антикорупційних органів про можливий неправомірний вплив на обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), інформує ВРП.

У повідомленні на сторінці у фейсбуці у вівторок щодо заяви НАБУ і САП про корупційні дії у Верховному Суді ВРП зазначає, що членів ради було запрошено до участі в пленумі Верховного Суду щодо вирішення питання про висловлення недовіри голові Верховного Суду.

"Члени ВРП утрималися від участі в його роботі для уникнення конфлікту інтересів, який може виникнути в подальшому. Вища рада правосуддя вирішує питання стосовно надання згоди на затримання, тримання під вартою чи арешт судді, а також тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя (відповідно до глав 7 та 8 закону України "Про Вищу раду правосуддя")", - пояснюється в повідомленні.

"Також інформуємо, що Вища рада правосуддя готує листи до НАБУ та САП стосовно надання інформації про можливий вплив на обрання членів ВККС України", - ідеться в повідомленні ВРП.

У ВРП нагадують, що 12 травня 2023 року завершено співбесіди з кандидатами на посади членів ВККС України.

"Наразі відбувається обговорення та формуванням переліку цих кандидатів. Ця процедура, відповідно до затвердженої методики проведення Вищою радою правосуддя співбесіди, відбору та призначення кандидатів на посаду члена ВККС України, здійснюється ВРП конфіденційно та не підлягає публічному розголошенню", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося з посиланням на директора НАБУ, судді Верховного Суду отримали неправомірну вигоду за ухвалення рішення на користь власника фінансової групи "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго. У САП поінформували, що затримано голову Верховного Суду Всеволода Князєва та ще одного фігуранта корупційної схеми, підозри ще не висунуто.

"Члени цього злочинного угруповання намагалися вплинути на обрання членів ВККС (Вища кваліфікаційна комісія суддів - ІФ), але сподіваюся, що обрання членів ВККС відбуватиметься прозоро", - повідомив директор НАБУ.

Судді Верховного Суду на пленумі у вівторок висловили недовіру та достроково припинили повноваження голови Верховного суду Всеволода Князєва у зв'язку зі встановленими фактами корупції.

 

Теги: #набу #судді #комісія

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