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18:01 16.05.2023

Потенціал РФ для серйозних наступальних дій абсолютно вичерпаний - Буданов

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Потенціал РФ для серйозних наступальних дій абсолютно вичерпаний - Буданов

Потенціал РФ для серйозних наступальних дій абсолютно вичерпаний, але окупанти вибудували правильну і потужну оборону, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

"Він (наступальний потенціал - ІФ-У) абсолютно вичерпаний, вони зараз мають серйозний потенціал для оборони. Оборону вони побудували ешелоновану, правильну, потужну. Але це вже не та російська армія, яка могла проводити серйозні наступальні операції", - сказав він в інтерв'ю програмі "Різні люди".

За словами Буданова, угруповання, яке безпосередньо задіяне в проведенні воєнних дій на території України, - приблизно 370 000 воєнного компоненту, більше ніж 20 000 військ Нацгвардії і приблизно 7 000 сукупно різних видів воєнізованих формувань.

 

Теги: #війна #буданов #гур_міноборони

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