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14:35 16.05.2023

ПС ЗСУ про нібито ураження ЗРК Patriot: Не будемо коментувати російські джерела

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ПС ЗСУ про нібито ураження ЗРК Patriot: Не будемо коментувати російські джерела

Спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що ПС ЗСУ не коментуватимуть інформацію російської сторони про нібито ураження зенітно-ракетного комплексу Patriot під час нічної атаки на Київ.

"Залишимо це без коментарів. Не будемо коментувати російські джерела", - сказав Ігнат на брифінгу у вівторок.

Раніше в Міноборони країни-агресора заявили, що нібито "високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал" у місті Київ уражено зенітний ракетний комплекс Patriot виробництва США".

Теги: #patriot #пс_зсу

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