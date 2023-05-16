ПС ЗСУ про нібито ураження ЗРК Patriot: Не будемо коментувати російські джерела

Спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що ПС ЗСУ не коментуватимуть інформацію російської сторони про нібито ураження зенітно-ракетного комплексу Patriot під час нічної атаки на Київ.

"Залишимо це без коментарів. Не будемо коментувати російські джерела", - сказав Ігнат на брифінгу у вівторок.

Раніше в Міноборони країни-агресора заявили, що нібито "високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал" у місті Київ уражено зенітний ракетний комплекс Patriot виробництва США".