Олена Зеленська попросила про участь південнокорейського бізнесу у відновленні України - зустріч із президентом та першою леді Республіки Корея

Республіка Корея надаватиме активну допомогу Україні в тісній співпраці з міжнародним співтовариством, повідомив прессекретар президента Республіки Корея Юн Сок Йоля за підсумками зустрічі глави Південнокорейської держави з першою леді України Оленою Зеленською у вівторок.

Як повідомляє корейське видання "Ренхап", Зеленська перебуває в Сеулі як спеціальний представник свого чоловіка, президента України Володимира Зеленського.

"Президент висловив підтримку і солідарність уряду і народу Південної Кореї з Україною і висловив співчуття сім'ям загиблих і українському народу", - заявив прессекретар президента Лі До Ун на брифінгу для преси.

Зеленська подякувала Республіці Корея за підтримку і солідарність, а також гуманітарну допомогу, яку вона направила в Україну, і попросила збільшити допомогу в тих областях, де це можливо. "Перша леді Зеленська сказала, що сподівається на допомогу у вигляді нелетального військового обладнання, такого як обладнання для виявлення та знешкодження мін, а також машини швидкої допомоги", - сказав Лі.

Перша леді також звернулася з проханням про участь південнокорейського бізнесу в післявоєнній відбудові України, зокрема в Херсоні, де проживає багато етнічних корейців.

"Президент Юн відповів, що ми активно підтримуватимемо український народ у тісній співпраці з державами-членами НАТО та міжнародною спільнотою", - сказав Лі.

Зеленська окремо зустрічалася в Сеулі з першою леді Республіки Корея Кім Кеон Хі, яка пообіцяла продовжувати надавати гуманітарну допомогу, щоб допомогти українському народу подолати труднощі. У свою чергу перша леді України попросила у неї про активну участь Республіки Корея у відновленні країни. Водночас вона не запитувала зброї і висловила розуміння труднощів Республіки Корея в наданні такої допомоги, повідомив журналістам представник президента.

Він також повідомив, що Зеленська не запрошувала Юна і Кім в Україну під час зустрічей, хоча уряд планує відповідним чином відреагувати, якщо вона пізніше неофіційно звернеться з таким проханням. Зеленська висловила намір запросити Юна і Кім в Україну в нещодавньому письмовому інтерв'ю "Ренхап".